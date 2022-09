Kenia Os es hospitalizada, tras sufrir accidente; se abrió la cara (FOTO)

La cantante Kenia Os sufrió un aparatoso accidente, tras desmayarse y golpearse contra el suelo.

A través de sus historias de Instagram, la influencer Kenia Os informó que se dirigía al hospital tras haberse desmayado y golpeado en la boca.

"Gente, vamos de camino al hospital. Me acabo de desmayar y me pegué contra el suelo con mi boca, me siento estable", dijo la cantante en un mensaje que compartió en redes acompañado de una fotografía en la que se le puede ver el rostro lleno de sangre, tras el accidente.

Kenia Os se abrió la cara tras sufrir accidente Foto: Especial

¿Qué le pasó a Kenia Os?

Por el momento la cantante no dió detalles de las causas por las que se desmayó, pero se espera que en las próximas horas Kenia Os de a conocer lo que le pasó.

Apenas este jueves 29 de septiembre Kenia Os lanzo su nueva canción llamada, Mía Mía, la cuál ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Además, la artista ya tiene listas algunas fechas para su gira del 2023.