Amanda Miguel llora devastada en su primer concierto tras la muerte de Diego Verdaguer

A poco más de un mes de la polémica muerte de Diego Verdaguer a consecuencia del COVID, Amanda Miguel volvió a los escenarios y la famosa no pudo evitar llorar devastada en su primer show tras el deceso de su marido.

Amanda Miguel asistió como invitada especial al concierto que Gloria Trevi ofreció en el Auditorio Nacional.

Gracias @GloriaTrevi por compartir tu éxito tu escenario y tu público conmigo esta noche y por haber elegido cantar “Las Pequeñas Cosas” 🌹me sentí feliz contigo 💖 pic.twitter.com/nCgCm1XoGB — Amanda Miguel (@amandamiguels) March 5, 2022

Juntas interpretaron “Las pequeñas cosas”, tema que Amanda Miguel y Diego Verdaguer cantaban a dueto y que seguramente iban a presentar en la gira que iban a tener juntos… cosa que nuca más será posible.

Tras cantar con la artista acusada de trata de blancas, Amanda Miguel emitió una serie de declaraciones que acompañó con su llanto, dolor y pesar.

“Estoy de luto, chicos, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida, así que voy a seguir cantando, voy a seguir cantando por mi esposo, por todo lo hermoso que me dio en su vida, por mi hija Ana Victoria y por mi nieto”, dijo.

Gloria Trevi se le unió en las lágrimas a Amanda Miguel, quien afirmó que ahora sólo le queda el amor de su difunto marido.

“Hoy que no lo tengo más, se ha vuelto amor, y ese es el único sentimiento que vale la pena sentir, no hay otro sentimiento, si nos movemos con amor es fácil vivir, si nos movemos con amor todo es posible y sale increíble”, remarcó.

#AmandaMiguel reaparece en público tras la muerte de #DiegoVerdaguer. Durante su concierto, como parte de su #IslaDivina, @gloriatrevi la invitó a cantar #LasPequeñasCosas: “Voy a seguir cantando”, dijo Amanda Miguel. Vía @javierpoza pic.twitter.com/zpEnPnQgyT — JavierPozaInforma (@pozainforma) March 5, 2022

