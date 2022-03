Michel Duval, hijo de la actriz Consuelo Duval, se convirtió en un héroe sin capa, luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que salvó a un par de niños de un accidente automovilístico.

Fue la propia Consuelo Duval, quien presumió la valiente acción de su hijo Michel a través de las redes sociales.

La actriz contó en Instagram que le enviaron el video de un joven rescatando a dos niños, sin embargo, para su sorpresa el joven héroe era su hijo.

“Vi como el muchachito (flexible) rescató a una princesa (ilesa) y a un pequeñito (ileso). Gracias a Dios no hubo heridos. Pero cuando leí el texto que acompañaba a estos videos, hasta me marié: ‘Dale las gracias a tu hijo por rescatar a esos pequeños’. Y sí ES MI HIJO. Desde que naciste has sido un HÉROE!!”, escribió Consuelo Duval en Instagram.

“CLARO QUE SE PUEDE. Yo crié solita a este héroe porque tengo un superpoder, soy mujer”, concluyó la actriz en su mensaje.

Así rescató el hijo de Consuelo Duval a dos niños de un accidente

En el video que Consuelo Duval difundió en redes sociales se puede ver un auto volcado y su hijo Michel Duval se sube al auto volteado, abre la puerta del vehículo e introduce la mitad de su cuerpo para primero sacar a una niña y después a un niño.

En otra parte del video se observa que Michel Duval no solo sacó a los niños del auto volteado sino también a una mujer.

KR