Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 8 de febrero 2026?

Los atletas de Exatlón México tienen que despedir a uno de sus compañeros, quien saldrá eliminado de la competencia tras no superar el duelo de eliminación.

Antes de este juego estelar, en el que uno de los deportistas abandonará el reality show, los participantes tienen que salir a darlo todo en la Supervivencia, la cual define quiénes son los atletas que van al duelo de eliminación, hay que recordar que las mujeres azules y los hombres rojos los que están en peligro de irse.

¿Quién sale eliminado hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería un hombre de equipo rojo y según las apuestas de los seguidores ese eliminado sería Benjamín.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo de hoy para conocer al verdadero eliminado, ya que los spoilers no han sido certeros en esta temporada.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México tienen que salir a competir por la Supervivencia que define quiénes van a buscar su permanencia en el duelo de eliminación.

Los azules son los que han ganado las Supervivencias anteriores, por lo que tienen la posibilidad de quedarse con la última y mandar a los rojos a la eliminación, sin embargo, si ganan los rojos, los celestes serían los que van a la eliminación y por lo tanto una mujer sería la eliminada.

En cuanto a los problemas internos de los equipos, los rojos son los que más han presentado conflicto en los últimos días, primero las diferencias de Emilio con Ella, pues han tenido fuertes peleas sobre todo de parte de Emilio hacia ella, algo que los fans no ven muy bien.

Por otra parte, el Mavelyn se acabó hace tiempo, pero ahora todo se refuerza porque Evelyn le pega en la cabeza a Mati Álvarez con un aro mientras están en competencia, si bien parece que no es a propósito, los fans recordaron cuando en la temporada anterior Evelyn golpeó a Paulette y le rompió la nariz.