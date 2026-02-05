Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 5 de febrero 2026?

Después de una semana intensa, los atletas de Exatlón México compiten por la anhelada Villa 360, el mejor lugar para descansar que todos los atletas quieren.

Los atletas tendrán que salir a dar todo esta noche para quedarse con la Villa 360, antes Fortaleza, además prepararse rumbo a la eliminación del domingo.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, los fans tienen que ver el programa completo para conocer al verdadero ganador, ya que esta temporada los spoilers han sido cambiantes e inciertos.

Los rojos han dado batalla en estos días, pues recuperaron confianza, han ganado premios importantes, por ejemplo, en el programa de ayer ganaron la Batalla Colosal, lo que les da un punto de recuperación y de estabilidad, así como confianza, pese a que esta semana perdieron a una de sus integrantes más importantes.

Por lo que los rojos traen actitud para también ellos ganar la Villa 360 de hoy en Exatlón México, así que los fans tienen que esperar a ver el resultado final.

¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

Cuando los rojos ganan siempre han enfrentamientos, nuevamente el Mono enfrentándose contra Alejandro, tema que ya comentaron los integrantes de la escuadra escarlata, además criticaron la actitud de Doris del Moral al intervenir en ese pleito.

Por otra parte, en el draft femenil, tanto los fans como los propios azules, quieren que la que se quede en el programa sea María, porque es la hermana de Ernesto Cázares, sin embargo, el lugar en la competencia se gana por rendimiento y por ser la mejor en el juego, Ernesto le dice que no se presiones por quedar, sino que disfrute el juego, ya que ella trae doble presión por ser hermana del primer ganador de Exatlón México.