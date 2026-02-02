Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 2 de febrero 2026?

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia, luego de la intensa eliminación de Samanta y ahora vuelven para disputarse el territorio, es decir, la anhelada Villa 360.

Antes del juego estelar, se llevará a cabo el Draft Femenil, arrancará la selección de los nuevos atletas para la siguiente temporada del programa.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el equipo que ganaría la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, hay que recordar que los spoilers de esta temporada han sido muy inciertos, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Esta noche inicia el Draft Femenil, las atletas mujeres buscan un lugar en la próxima temporada del programa y una de las aspirantes que llegará al programa es la hermana de Ernesto Cázares, en caso de de entrar, entonces los tres hermanos Cázares serían parte del programa y ahora ella lucharía por ser una leyenda al igual que sus hermanos Ernesto y Aristeo.

El equipo rojo tiene que pensar en cómo acomodarse nuevamente, tras la salida de Samanta del equipo, quien era una pieza importante porque mantenía a la escuadra, pero en puntos no era muy buena, pero el estado de ánimo que generaba en el equipo los ayudaba a ganar.

Por su parte, los azules están teniendo discusiones por lo que esto puede afectar su rendimiento en el juego, pues hay varios roces importantes entre los participantes de este equipo.

La semana final se va acercando cada vez más y los atletas están concentrados y enfocados en mantenerse en la competencia el mayor tiempo posible, pues todos buscan ganar el juego y llevarse el premio millonario, pero sobre todo consolidarse como leyenda del programa.