Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 1 de febrero 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México será eliminado del programa, tras no superar la prueba final para permanecer en el juego una semana más.

Antes de la competencia estelar, los equipos se van a enfrentar por la Supervivencia, para así definir a todas las deportistas que van a ir al duelo de eliminación esta noche.

¿Quién sale eliminado hoy de Exatlón México 2026?

De acuerdo con los fans, la eliminada de hoy de Exatlón México sería Natali Brito, del equipo azul, quien al parecer no podrá superar la prueba de eliminación.

Si bien los spoilers no son claros sobre quién será la mujer eliminada, se especula que sería una mujer del equipo azul.

Según los seguidores, las tres mujeres que van a la eliminación hoy son: Valery Carranza, Natali Brito y Samanta, sin embargo, hoy ya hay dos mujeres rojas instaladas en la eliminación.

Entre ellas tres estaría la eliminada de hoy de Exatlón México, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio de hoy para conocer a la verdadera eliminada.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas se preparan para jugar la última Supervivencia, con la cual se definen las deportistas que van al duelo de eliminación.

Los rojos no quieren perder a una de sus integrantes y menos a Samanta, quien si bien no ha aportado grandes números, pero ha mantenido al equipo unido para salir a ganar en las competencias, pues recordemos que la escuadra escarlata estuvo pasando por un muy mal momento en el que perdieron muchas semanas y apenas están recuperándose y recobrando la confianza.

Por su parte, los azules no quieren dejarle el camino fácil a sus rivales y también quieren que su equipo permanezca unido y no quieren dejar ir a Natali, quien también es una figura en el equipo.