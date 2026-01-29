Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 29 de enero 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México

Los atletas de Exatlón México compiten por el territorio, una vez más salen a pelear por la anhelada Villa 360, la cual es la mejor estancia para descansar para todos los deportistas.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo rojo, quien está recuperándose de la mala racha que obtuvo desde hace varias semanas, apenas están despegando y ellos no van a querer dejar el camino libre para que los azules se queden con la Villa 360.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo de hoy para conocer al verdadero ganador.

Cabe recordar los rojos han ganado las competencias importantes de esta semana.