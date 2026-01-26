Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 de hoy 26 de enero 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de hoy 26 de enero de Exatlón México

Los atletas de Exatlón México compiten por el territorio: la anhelada Villa 360, el lugar que todos quieren ganar para descansar dentro del programa.

Este lunes los deportistas regresan al juego, luego de la intensa eliminación de José Ochoa del equipo azul, que dejó muchas emociones encontradas entre los participantes del reality show deportivo más importante de la televisión.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el equipo que gana la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, no hay ninguna filtración certera por lo que los seguidores del programa tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de esta noche.

Los rojos están recuperando su racha y existe la posibilidad de que ellos vuelvan a quedarse con la Villa 360, lo que les daría más impulso para avanzar en el juego y tratar de recuperarse de las semanas que pasaron en las barracas.

Los azules saben que esta vez el turno es de sus rivales rojos y aseguran que están bien con que estén volviendo al ritmo pero aseguran que ellos no van a dejarse y saldrán a pelear por la Villa 360, antes Fortaleza.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas van a salir a jugar con todo porque ya saben que se acercan las semanas finales y quieren dar su máximo esfuerzo.

Esta noche llegan nuevos integrantes al programa, pero no son refuerzos, sino que hoy llegan los nuevos aspirantes a la próxima temporada de Exatlón, es decir, comienzan el Draft, los selectivos para saber quiénes serán las nuevas estrellas del reality show que se integrarán en los próximos meses.

En redes sociales ya circulan los videos de los castings que hicieron algunos de los atletas que van a entrar hoy al programa y buscarán un lugar para convertirse en la próxima leyenda del deporte.