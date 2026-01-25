Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 25 de enero 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por su permanencia en el programa, ya que hoy uno de ellos será eliminado y no avanzará hacia la gran final del reality show deportivo.

Antes de la competencia estelar del duelo de eliminación, los deportistas se enfrentan por la Supervivencia de la semana, con la que se define qué atletas van a la eliminación, cabe recordar que esta semana habría duelo cruzado, pueden ir hombres azules y mujeres rojas.

¿Quién sale eliminado hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería un atleta del equipo azul, pero recordemos que los hombres azules están en riesgo de salir, por lo que el eliminado podría ser José Ochoa, según las predicciones.

TE RECOMENDAMOS: Esto se sabe Cha Eun Woo de ASTRO enfrenta problemas legales por presunta evasión fiscal

El joven deportista entró a Exatlón en esta temporada y si bien no ha destacado en el grupo de manera individual ha logrado sacar a dos hombres rojos, por lo que tenía un gran mérito. Sin embargo, parece que en esta ocasión no podrá librarse y tendrá que abandonar la competencia.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero eliminado de hoy de Exatlón México.

Ya que en un principio se dijo que la eliminada sería una mujer roja, pero parece que las filtraciones cambiaron de último minuto.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México compiten por la última Supervivencia de la semana con la que se definen los deportistas que van al duelo de eliminación.

Los deportistas saldrán con todo a defender a su equipo, los rojos ya se están recuperando y han ganado los juegos importantes de esta semana como las Supervivencias y la Villa 360 de ambos días de la semana.

Ahora se prevé que salgan a darlo todo, pero los azules no se van a dejar, ya que ellos quieren recuperar el liderato en las competencias.