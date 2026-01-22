Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 22 de enero 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por el territorio: la Villa 360, el mejor lugar para descansar y el que todos quieren tener por las comodidades que éste ofrece.

Sin embargo, antes del juego estelar por la Villa 360 los deportistas van a jugar en el circuito del lodo, en el que la competencia va a estar reñida y hasta habrá accidentes y enfrentamientos.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

Según los fans, el equipo ganador de la Villa 360 de Exatlón México sería el equipo rojo, sin embargo, no está confirmado, por lo que los seguidores del programa tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador.

TE RECOMENDAMOS: Esto dijo Angie Taddei habría hecho duros comentarios sobre físico de las Jeans NG

Los fans afirman que Alejandro en su live, después de ganar la medalla varonil de ayer dijo que el equipo azul seguía en las barracas por lo que señalan que podría haber filtrado el ganador de hoy, pues Exatlón va adelantado en grabaciones, sin embargo, también lo pudo decir para destantear a los fans.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas van a tener una competencia en el circuito de lodo en el que Humberto Noriega tendrá un accidente y quedará tendido en el circuito, algo que deja preocupados a sus compañeros del programa.

Por otra parte, los rojos y los azules tendrán nuevo roce, entre Mono y León, quien desde siempre han tenido rivalidad, pero ahora que la escuadra escarlata está en la Villa 360 y busca defenderla es cuando se siente con más poder y por eso resurgieron las polémicas entre ambos equipos.

Además, se espera el regreso de Ernesto Cazares al equipo azul, por lo que será uno de los momentos más esperados por los fans de este equipo, quienes buscan que la escuadra retome su buena racha, aunque a los rojos ya les hacía falta ganar para emparejar el ritmo de la comeptencia.