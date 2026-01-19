Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 19 de enero 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de Exatlón México hoy 19 de enero

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia, luego de la intensa eliminación del domingo y ahora se disputan el territorio: la anhelada Villa 360, el mejor lugar para descansar por el que todos pelean.

Sin embargo, antes de la competencia estelar los deportistas tienen que competir por la ventaja semanal, la que les da beneficios rumbo a la eliminación de cada domingo.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, nuevamente se impondría manteniendo su impecable racha de las últimas semanas.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Después de que los rojos perdieron a un integrante de su escuadra, Adrián Medrano, quien no logró superar el duelo de eliminación y tuvo que abandonar la competencia, el equipo escarlata se mantiene unido, pero con el ánimo desgastado después de haber perdido un miembro y estar en las barracas durante varias semanas consecutivas.

Los rojos quieren salir a pelear hoy por la Villa 360, ya están cansados de estar en el peor lugar para descansar, sin embargo, su desempeño no les ha ayudado a retomar la racha.

Pero la competencia ya se está acercando a su etapa final, en la que se van a ir eliminando personas y los equipos van a quedar más compactos y esto les va a ayudar a pasar más veces en los tiros y por lo tanto van a practicar y mejorar su rendimiento.

Esto es algo que pasa en todas las temporadas, el equipo que tiene menos gente es el que empieza a perfilarse como buen ganador en las últimas semanas rumbo a la final.

Los azules se mantienen firmes, pues ha sido la primera vez que dura mucho tiempo una racha para la escuadra celeste y los integrantes la están aprovechando de la mejor manera posible.