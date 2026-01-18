Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 18 de enero 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por quedarse en el programa, ya que hoy se lleva a cabo el duelo de eliminación y uno de ellos tendrá que salir eliminado del programa y abandonar el sueño de seguir hacia la final del reality show deportivo.

Antes de la competencia estelar, los deportistas van a tener que salir a jugar por la última Supervivencia, en la que se definirá a todos los hombres que irán a la eliminación a buscar su permanencia.

¿Quién sale eliminado hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería integrante del equipo rojo, algunas apuestas apuntan a Adrián Medrano, aunque también suena el nombre de Emilio como posible eliminado.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio de hoy para conocer al verdadero eliminado de hoy del reality show.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

La competencia sigue subiendo de nivel y los rojos siguen perdiendo, algo que los sigue preocupando. Humberto Noriega habló de lo que siente tras esta mala racha.

El deportista señaló que su esperanza para el programa de hoy es ganar la Supervivencia y meter a un azul en la eliminación.

Según las filtraciones, sí sería el equipo rojo el que gana la Supervivencia de hoy, lo que significaría que un azul estaría compitiendo por su permanencia. Si gana la escuadra escarlata el atleta que estará en el duelo sería José Ochoa, quien es el rendimiento más bajo de los celestes hasta ahora.

Sin embargo, los fans consideran que pese a que tiene pocos puntos, su desempeño sería mejor que los de Adrián y Emilio.

Los seguidores del programa también afirman que los constantes refuerzos al equipo los está afectando porque no terminan de adaptarse y rápidamente salen. Además de que las leyendas como Mati Álvarez no han destacado en el equipo, aunque de forma individual ella es una de las mejores y la que tiene más medallas.