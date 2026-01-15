Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 15 de enero 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de Exatlón México hoy 15 de enero 2026

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias, luego de una semana intensa de juego y esta vez se disputan la Villa 360, el mejor lugar para descansar en el programa.

Antes del juego estelar, los participantes del reality show deportivo se disputan la medalla femenil, con la cual una de las mujeres asegura una vida extra en caso de irse al duelo de eliminación.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, el cual sigue imponiéndose en las competencias.

Los rojos necesitan ganar algo ya, porque las últimas semanas han perdido los juegos más importantes, por lo que están desmotivados, pues no han podido salir de la terribles barracas para descansar.

Asimismo, los fans también necesitan un incentivo y ver emoción en el programa, ya que las competencias se han pintado de azul.

Sin embargo, los seguidores tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Las mujeres compiten por la medalla femenil, de acuerdo con los fans, se espera que la ganadora de la presea dorada sea una atleta del equipo azul, aunque no se conoce el nombre, algunos seguidores afirman que se trataría de Evelyn Guijarro.

Los rojos están molestos y enojados por seguir perdiendo, no han podido ponerse de acuerdo para mantener un equipo unido, pues los fans consideran que la división del equipo los está afectando mucho en su rendimiento.

Esto no había pasado en otras temporadas con el equipo rojo, anteriormente el equipo azul es el que más tenía dificultades para ganar en escuadra, pero esta temporada han arrasado en la mayoría de los programas.

Mati Álvarez es una de las que más ha dejado ver su descontento con respecto al desempeño de sus compañeros, además de que este domingo perdieron a una integrante roja.