¿Que le pasó a Antrax en MasterChef? FOTO y VIDEO de cómo le quedó el dedo

Antrax tuvo un fuerte accidente en la cocina de MasterChef que preocupó a los fans del reality show, ya que el influencer y cocinero tuvo que recibir atención médica de emergencia.

Todo sucedió en uno de los retos del programa cuando Antrax estaba cocinando con una de sus compañera del reality show, cuando el joven creador de contenido se rebanó el dedo mientras cortaba los ingredientes para su platillo.

Claudia Lizaldi, conductora de MasterChef, informó a la producción de lo que estaba pasando, pero sin crear pánico en el ambiente. La presentadora señaló que Antrax tenía que salir del foro para ir a la ambulancia y recibir atención médica.

Tiempo después de que el joven fue atendido regresó para seguir con el desafío y poder entregar su platillo a tiempo, incluso uno de los chefs ya lo estaba esperando para guiarlo con su preparación.

Así le quedó el dedo a Antrax tras el accidente

En redes sociales se difundió el momento en que el Antrax se cortó y también cómo le quedó el dedo una vez que fue atendido por los médicos.

En el video que se publicó se puede ver que el influencer se cortó un pedazo del dedo, en las imágenes se le puede ver un hueco grande entre la uña y la piel, además de que su dedo estaba lleno de sangre.

Así quedó el dedo de Antrax tras cortarse en MasterChef ı Foto: MasterChef

Sin embargo, este accidente desestabilizó a Antrax, ya que a pesar de que volvió a la cocina su platillo no fue el mejor y recibió duras críticas de parte de los tres chefs que son los jueces del programa.

Antrax lloró por todo lo que sucedió, pues señaló que sintió que le falló a su compañera en el platillo y también porque no logró el platillo como debía de ser por el accidente.

Sin embargo, la chef Zahie Téllez le levantó el ánimo y dijo que un mal platillo no lo define y que siguiera adelante y que ellos saben que él tiene talento para la cocina.

Por su parte los fans del programa le mostraron su apoyo al creador de contenido y señalaron que él ha sido de los más perseverantes del programa y también consideran que es de los que mejor cocinan.

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