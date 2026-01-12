Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 12 de enero 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de hoy 12 de enero de Exatlón México

Después del intenso duelo de eliminación, los atletas de Exatlón México regresan a las competencias para pelear el territorio y seguir avanzando en la competencia.

Antes del juego estelar por la Villa 360, los deportistas juegan por la Ventaja, la más deseada porque todos quieren tenerla y así obtener beneficios que les sirven durante las competencias y así ayudarlos a ganar más antes de la próxima eliminación del domingo.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de Exatlón México sería el equipo azul, quien piensa mantenerse en el mejor lugar para descansar.

Sin embargo, los rojos ya están hartos de vivir esta situación y puede que vengan con una mentalidad diferente, tras la salida de Melisa Ramos. Esto quiere decir que los rojos podrían ganar la Villa 360, pero como los spoilers no con certeros en esta temporada, los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas van a hacer el análisis de todo lo que sucedió el fin de semana con la salida de Melisa Ramos. Los usuarios no dejaron de señalar la actitud de Mati Álvarez por no regalarle su medalla transferible en el duelo de eliminación, pues Terminator vio todo lo que sucedió en el juego y Melisa tenía una clara desventaja, por lo que la leyenda del programa no quiso quemar su presea.

Por otro lado, los azules siguen motivados y esta eliminación les va a dar más impulso, ya que los va hacer sentirse mucho más fuertes porque han dominado la mayoría de los juegos.

Los rojos ya están cansados de esto, pero hoy tiene la oportunidad de regresar a la Villa 360, antes Fortaleza, y reencontrarse en el camino de la victoria.