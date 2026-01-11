Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 11 de enero 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México será eliminado del programa, quien no logró superar la prueba final y tendrá que abandonar el juego esta noche.

Antes del juego por la eliminación, los atletas se juegan una Supervivencia, con la cual se definen todos los lugares que irán al duelo de eliminación de este domingo.

¿Quién es el eliminado de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería Dana Castro, quien al parecer no superará el duelo de eliminación.

TE RECOMENDAMOS: Así fue Christian Nodal celebra su cumpleaños 27 con exclusiva fiesta con Ángela Aguilar

Sin embargo, los seguidores del programa tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de hoy, ya que muchas veces los spoilers no son certeros.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México compiten, antes de la eliminación, se juega la última Supervivencia, con la cual se define a los participantes del duelo de eliminación, quienes competirán por su permanencia en el programa.

Según los fans, el duelo de eliminación de esta noche será cruzado, es decir que habrá dos mujeres rojas y dos mujeres azules, ya que esta semana las atletas son las que están en peligro, luego de la eliminación de Jair de la semana anterior.

Esta es la segunda eliminación del año 2026, además, la eliminada sería azul, lo que daría un impulso a los rojos, quienes han ganado poco, por lo que esta victoria significará una recarga de energía para todos ellos, quienes han deseado recuperar la racha en las últimas semanas, pues los azules han dominado la mayoría de los juegos.

Además, los rojos ya tienen a Mati Álvarez, quien por fin regresó al programa para seguir guiando a su escuadra escarlata para que recupere el terrero y el ritmo de la competenciay den la batalla al equipo azul.