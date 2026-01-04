Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 4 de enero 2026?

Los atletas de Exatlón México regresan al duelo de eliminación, después de una larga jornada de Supervivencias, por fin este domingo habrá un eliminado en el programa.

Los atletas rojos son los que están en riesgo, pues los azules ganaron las Supervivencias y ahora el duelo será entre rojos, lo que pondrá intensa la competencia esta noche.

¿Quién es el eliminado de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería Jair Cervantes, quien al parecer no superará la prueba y tendrá que abandonar el programa.

Sin embargo, los seguidores tienen que esperar a que se transmita el capítulo completo para conocer al verdadero eliminado y también todos los detalles del juego de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México tendrán que salir a dar todo en el duelo de eliminación, especialmente los integrantes del equipo rojo son los que tendrán que esforzarse más para mantenerse en el juego, los azules serán solamente observadores.

Los fans del equipo rojo están preocupados por lo que está pasando en el equipo, no han ganado casi nada, esta semana solo se llevaron la Villa 360 y otra competencia.

Los seguidores sienten que los rojos no están dando su máximo esfuerzo en equipo, sino que todos están más preocupados por la competencia individual. Además, la escuadra escarlata sufrió la baja de sus dos pilares:

El Mono Osuna y Mati Álvarez, por lo que esto ha pegado mucho al desempeño del equipo.

Asimismo, los fans consideran que Ella Bucio y Humberto Noriega están más preocupados por su romance que por la competencia, por lo que están descuidando la competencia en equipo y solo salen a defenderse cuando caen en el duelo de eliminación, pero en los juegos entre semana no entregan los suficientes puntos para ganar las competencias.