Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 1 de enero 2026?

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia para disputarse la Villa 360, todos quieren este lugar para descansar y recuperarse mejor de los juegos de la semana.

Antes de la carrera estelar, los deportistas van a enfrentarse en un juego en el que el público es el protagonista para los participantes.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de hoy de la Villa 360 de Exatlón México sería el equipo rojo, el cual aparentemente recupera la confianza y gana terreno en el juego.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador de esta noche.

Y es que los seguidores consideran que la escuadra escarlata va a ganar porque tienen una ventaja que los puede ayudar tal y como sucedió ayer en el juego por la Batalla Colosal.

Pero como puede pasar, habrá que esperar a que se lleve a cabo el capítulo para conocer el resultado, ya que los azules son quienes han dominado la mayoría de los juegos durante las últimas dos semanas.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los deportistas quieren salir a dar su máximo esfuerzo pues la Villa 360 de hoy es una de las más importantes, pues la primera del año 2026.

Mati Álvarez es una de las más felices tras la victoria de ayer por la Batalla Colosal, no solo porque su equipo se ganó una experiencia y están recuperando la confianza, además de que ella logró llevarse su medalla, la cual no es cualquier presea, sino que es una medalla transferible, por lo que ella puede entregarla a alguno de sus compañeros que vayan al duelo de eliminación. Hay que recordar que esta semana habrá varios rojos instalados en la eliminación por lo que esta medalla haya quedado en manos rojas les ayuda mucho a sentirse protegidos antes de llegar al domingo y pelear por su permanencia en el programa.