Jaafar Jackson ¿De quién es hijo? FOTOS

Conoce al papá de Jaafar Jackson, protagonista de la película de Michael Jackson

La esperada película de Michael Jackson ya se estrenó y los fans quieren saber más sobre Jaafar Jackson, quien interpreta al Rey del Pop y quien en la vida real es sobrino del virtuoso cantante y bailarín.

Desde que se anunció la biopic, Jaafar Jackson causó emoción entre los fans, ya que físicamente se parece mucho al cantante de “Smooth criminal”.

¿Quién es el papá de Jaafar Jackson?

El papá de Jaafar Jackson es Jermaine Jackson, el cuarto hermano de los Jackson 5. Es hermano de Michael Jackson. Es cantautor y bajista, en la agrupación familiar tocaba el bajo.

Jermaine Jackson, papá de Jaafar Jackson ı Foto: Redes sociales

Aunque su nombre real es Jermaine Jackson también es conocido como Muhammad Abdul Aziz, ya que se convirtió al islam.

Aunque Jermaine dejó los Jackson 5 cuando el grupo cambió de sello discográfico en la década de los 70 y en su lugar entró su hermano menor Randy, él apareció en el homenaje que le hicieron a Michael Jackson en 2001 en el Madison Square Garden Jermaine Jackson apareció en el escenario para un reencuentro con sus hermanos y fue la última vez que los Jackson 5 aparecieron juntos en el escenario.

¿Quién es la mamá de Jaafar Jackson?

La mamá del joven actor y bailarín se llama Alejandra Genevieve Oaziaza, ella es de origen colombiano y además es la exposa de su tío Randy Janckson.

La polémica familiar surgió por ella y es que Randy Jackson era pareja de Alejandra, tuvieron hijos juntos, pero no se casaron, por el contrario, él tuvo una aventura con otra mujer y decidió casarse con ella.

Alejandra Genevieve Oaziaza y Jermaine Jackson, papás de Jaafar Jackson ı Foto: Redes sociales

Todos los Jackson vivían en el mismo complejo y en ese lugar se empezó a cocinar el amor entre Alejandra y Jermaine Jackson y en secreto empezaron una relación.

Y después se casaron en secreto, lo que Randy Jackson vio como la peor traición que llegó de su hermano con el que era más cercano.

Alejandra y los hijos que tuvo con Randy se mudaron a vivir con Jermaine y ya como una familia fue que Alejandra y Jermaine tuvieron hijos, entre ellos Jaafar. Sin embargo, la pareja empezó su separación en 2004 y para el 2008 ya estaban divorciados.

Tras la traición, la familia Jackson no quería a Alejandra, quien se quedó a vivir en el complejo tras la separación con Jermaine.