El estreno de la película Michael, dirigida por Antoine Fuqua, es uno de los más esperados del año. La producción busca retratar la vida y legado de Michael Jackson, su perfeccionismo, su origen, sus coreografías más icónicas, sus giras, etc.

Uno de los aspectos más comentados es la elección de Jaafar Jackson, sobrino del cantante, como protagonista. Aunque en la pantalla el actor interpreta al Rey del Pop con una naturalidad sorprendente, el camino no fue fácil y tuvo que estudiar a la perfección cada movimiento del legendario artista estadounidense.

Jaafar Jackson: Así da vida a su tío Michael Jackson en la biopic

El joven Jaafar Jackson es el encargado de darle vida al Rey del Pop, quien además es su tío. En 2020, el cantante se topó con un artículo que informaba que el productor británico Graham King había adquirido los derechos para llevar al cine la vida de Michael Jackson.

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King ya era reconocido por su trabajo en Bohemian Rhapsody, la exitosa biopic de Queen, además de otras producciones como El Aviador, Hugo e Infiltrados, esta última ganadora del Oscar.

En ese momento, Jaafar Jackson aseguró que lo primero que pasó por la mente de fue “¿Quién interpretará a Michael?”, según contó más tarde en una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show. Sin embargo, nunca pensó que él mismo podría ser considerado para el papel; lo que le llamó la atención fue lo interesante del proyecto.

Unos meses después, afirmó, recibió una llamada inesperada del propio Graham King. Se reunieron para almorzar y el productor le preguntó: “¿Alguna vez actuaste?”, a lo que Jaafar Jackson respondió con sinceridad: “Nunca. Jamás quise ser un actor”. Explicó que su pasión desde joven había sido el golf y que también se había dedicado a la música.

Aun así, su vida siempre estuvo marcada por la influencia de su tío. Jaafar Jackson aseguró que creció observando los videos de Michael Jackson, estudiando sus movimientos y pasos de baile, tal como lo hicieron millones de admiradores en todo el mundo, por ello, fue elegido como protagonista de la biopic.

Jaafar Jackson caracterizado del Rey del Pop y Michael Jackson ı Foto: IG michaelmovie/michaeljackson

Además, Jaafar Jackson comentó a Interview que, para protagonizar Michael, vivió varios años de transformación física y psicológica en los que tuvo que estudiar a la perfeccción a su tío.

“Es el tipo de experiencia que te transforma para mejor. Poder vivir en esos zapatos, sentir un poco de lo que él sentía, ver la vida con una nueva mirada como Michael lo hacía—era importante sentir todas esas cosas para poder partir de la verdad, en vez de tratar de imitar o copiar la forma de los movimientos. Quería aprender el significado detrás del movimiento, la esencia”, explicó.

Jaafar Jackson aseguró que, para construir el personaje, leyó "Sus diarios, sus poemas, sus mantras y afirmaciones”. Además, vivió un tiempo en la mansión de Hayvenhurst, en Encino, California, la cual fue la casa principal de la familia Jackson desde 1971. Esta propiedad fue adquirida por Joe Jackson (padre de Michael) tras el éxito de los Jackson 5.

Se espera que Michael, biopic de Michael Jackson, recopile 700 millones de dólares, según Lionsgate.

¿Quién es Jaafar Jackson?

Jaafar Jackson nació el 25 de julio de 1996 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Actualmente tiene 29 años. El actor es hijo de Jermaine Jackson, hermano mayor de Michael Jackson e integrante de los Jackson 5, y parte de la segunda generación de la dinastía musical. Su madre es Alejandra Genevieve Oaziaza, de origen colombiano nacida en Bogotá.

Antes de incursionar en la actuación, Jaafar se dedicó a la música. En 2019 lanzó su sencillo Got Me Singing, mostrando su estilo propio influenciado por el R&B y el pop.