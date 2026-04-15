¡Atención, fans de Michael Jackson! Previo al estreno de la esperada biopic del Rey del Pop, la Ciudad de México albergará una exposición en la que conocerás de cerca el universo creativo del cantante a través de actividades interactivas, música y espacios diseñados para rendir homenaje a su trayectoria.

No te pierdas de esta experiencia y descubre en La Razón de México, las fechas, la ubicación y cómo ingresar a Michael.

Michael, expo gratuita por estreno de biopic de Michael Jackson: Fechas, registro...

La exposición Michael se llevará a cabo en Reforma 222 de manera totalmente gratuita, sin necesidad de registro previo. El edificio se encuentra en Av. Paseo de la Reforma No.222, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

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El acceso estará abierto de 12:00 a 20:00 horas, en dos fines de semana consecutivos, del 17 al 19 de abril y del 24 al 26 de abril de 2026.

Los asistentes podrán disfrutar de instalaciones temáticas inspiradas en los momentos más emblemáticos de la carrera de Jackson que se retoman en la biopic Michael, incluyendo espacios para bailar al ritmo de sus clásicos, galerías con imágenes icónicas y dinámicas pensadas para compartir en redes sociales.

Con ayuda de una pantalla verde, podrás incluso bailar con el propio Rey del Pop y hasta recrear coreografías memorables como “Thriller” y el famoso “moonwalk” que continúa fascinando al mundo entero.

¿Cuándo se estrena la biopic de Michael Jackson?

La esperada biopic titulada Michael se estrenará en cines de México el 22 de abril de 2026. El estreno mundial se llevará a cabo el 24 de abril, dos días después.

Sin embargo, el 21 de abril habrá funciones exclusivas, para las que se vendieron boletos desde el 6 de abril. La cinta basada en la vida del Rey del Pop estará disponible en salas de cadenas como Cinemex y Cinépolis, así como en otros cines del país.

En este proyecto, Michael Jackson es interpretado por el actor Juliano Valdi, en su etapa joven, y por Jaafar Jackson, sobrino del icónico cantante estadounidense. El público espera con ansias el estreno de este filme documental, pues la familia del intérprete se encuentra detrás, de modo que es un proyecto respaldado por los Jackson.

Are you ready to experience HIS story like never before? The time is almost here! Get your tickets to see @MichaelMovie and plan your trip to the theater with your family and friends. Be sure and share who you’re going with in the comments! #MichaelMovie pic.twitter.com/bfhIUMhTsl — Michael Jackson (@michaeljackson) April 8, 2026