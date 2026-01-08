Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 8 de enero 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de Exatlón México hoy 8 de enero

Los atletas de Exatlón México compiten por el territorio, esta noche se disputan su estancia en la Villa 360, el mejor lugar para descansar y recuperarse de los juegos.

Antes de que se lleve a cabo la competencia estelar, las mujeres van a salir a pelear por ganarse esa medalla, la cual no solo da beneficios para la eliminación.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México 8 de enero 2025?

De acuerdo con los fans, el equipo ganador de hoy dela Villa 360 sería el equipo azul, el cual ha mantenido su buena racha en estas semanas pues ha ganado casi todos los juegos relevantes, por eso los seguidores creen que la escuadra celeste volverá a triunfar.

Sin embargo, los seguidores del programa tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador del mejor lugar para descansar para los deportistas.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México siguen dando la batalla, los azules ganaron el juego de la Batalla Colosal de ayer en la que se llevaron como premio una experiencia fuera de las playas del Exatlón.

Los rojos están despertando poco a poco, de manera individual, en esta ocasión Humberto Noriega volvió a posicionarse como un deportista destacado en solitario, pero nuevamente en equipo siguen faltando comunicación y trabajo de coordinación para que puedan ganar las competencias.

Esta semana las mujeres son las que están en riesgo de salir, por lo que la medalla individual que está en juego esta noche es una de las más deseadas por las deportistas, pues en caso de caer en el duelo de eliminación esta presea la pueden canjear por una vida extra que las puede salvar de irse eliminadas del reality show deportivo más importante de la televisión.

Los azules siguen aprovechado su racha, pero los rojos están haciendo todo por despegar.