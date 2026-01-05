Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 5 de enero 2026?

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia para buscar quedarse con el territorio: la Villa 360, el mejor luhar para descansar que todos quieren, sin embargo, solo un equipo se lo gana.

Antes del juego estelar en el que los deportistas quieren ganar la ventaja que les da beneficios que les ayudarán para la eliminación del domingo, que esta semana las mujeres están en riesgo de salir del programa.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo rojo, sin embargo, las estadísticas dicen que el ganador de la Villa 360 sería el equipo azul, los cuales arrasaron en las últimas semanas.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que e transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador del programa.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México buscan salir con toda la actitud para ganar, sobre todo los rojos, quienes han tenido una mala racha en el programa y han perdido la mayoría de los juegos.

Los azules están aprovechando los baches de los rojos para seguir avanzando en la competencia y hasta Doris del Moral les dijo a sus compañeros que no se junten con los rojos ni se hablen en las bancas en las competencias.

Ante la mala racha roja, los integrantes de la escuadra escarlata van a recibir a un nuevo miembro en lugar de Jair Cervantes, quien salió del programa por lesión y fue el “eliminado” de la semana que pasó y el nuevo atleta será su reemplazo.