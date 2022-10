Consuelo Duval dice que odia a su madrastra y que nunca la perdonará: "no hubo compasión"

Consuelo Duval dejó claro que odia a su madrastra y que siente un rencor eterno hacia ella, pues reveló que nunca la perdonará por todas las cosas que les hizo a ella y su familia.

Fue en “Netas Divinas” donde Consuelo Duval rompió el silencio respecto a su historia familiar y dejó claro que odiar a su madrastra la hace completamente feliz.

Y es que, de acuerdo con sus declaraciones, su madrastra trató muy mal a su papá, cosa que jamás le perdonará ni en vida ni en la muerte.

“Te perdono, pero eso no significa que quiera seguir siendo tu amiga. Hay una cosa que yo nunca, nunca, nunca jamás… nunca voy a perdonar a mi madrastra. Porque a mí ese odio me hace feliz”, dijo.

“Soy mala, muy malota, a mí si me haces chinga**** te perdono a la ching***, pero no le hagas algo a alguien que quiero porque ahí sí me cuesta trabajo perdonar”, remarcó.

No obstante, no dio grandes detalles de lo que le hizo su madrastra a su progenitor: “y aunque me he tratado de poner en su lugar de la otra persona asquerosita y de tratar de decir ‘bueno es que quizá mi papá se hizo popó y estaba muy agobiada y por eso le gritó’, no puedo, es de no hubo compasión en ti, no hay manera que la haya en mí”.