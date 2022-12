Andrés García humilla a su hijo Leonardo por meterse en sus negocios: "es un pend***"

Andrés García despotricó en contra de su hijo Leonardo, luego de que este afirmó que su padre había sido estafado por su esposa Margarita Portillo, pues según él habían vendido “El Castillo” y no le habían dado al famoso lo que le correspondía.

En entrevista para “Sale el Sol” y postrado en la cama, Andrés García humilló e insultó a su hijo Leonardo, a quien le dijo que no se meta en lo que no le importa, pues sólo lo hace para hacerse publicidad, ya que lo considera un actor mediocre.

“En primer lugar, mi castillo, mis terrenos mis propiedades, Leonardo es un pend*** que no tiene por qué meterse en mis negocios, ni hablar ni a comentar para hacerse publicidad… aprende a actuar mejor”, pronunció.

“De lo de mis terrenos hago lo que me da la gana, yo compro lo que me da la gana y no tengo porque darle explicación de ningún pendejo”, agregó.

Andrés García agregó que regaló un rancho al hijo de Margarita Portillo porque él sí se lo merece, a diferencia de Leonardo, que sólo se interesa por él desde que está enfermo.

“Yo efectivamente le regale un rancho Andresito López Portillo porque se lo merece, porque es el único que me ayudado, el único. Leonardo no ha hecho más que hacerse publicidad. Le aconsejo que no se meta conmigo porque yo sé muchas cosas de todos ellos inclusive de Leonardo”, amenazó.

“Margarita ha estado siempre conmigo, es la que me ha cuidado y me sigue cuidando. Ellos (sus hijos) han aparecido creo que dos veces en 10 años; cuando creyeron que me iba a morir, pienso que para ver si les tocaba algo”, remarcó Andrés García.