Revelan que hijos de Andrés García buscan custodia del actor; acusan a su esposa de embrujarlo

La polémica por el estado de salud de Andrés García continúa, luego de que la revista TVNotas publicara una supuesta entrevista con una persona cercana a la familia y que revelara que los hijos del histrión buscan obtener la custodia para ellos cuidarlo.

“Ahora hartos de los abusos y mentiras de Margarita, pelearán legalmente su custodia… A raíz del comunicado que Leonardo (hijo de Andrés García) lanzó la semana pasada, muchos amigos abogados, incluido el mismo Roberto Palazuelos, se han ofrecido a darle la ayuda legal para que obtengan la custodia de don Andrés y puedan sacarlo de casa de esta mujer, porque nada más no lo suelta”, se lee en la publicación de la revista.

¿Esposa de Andrés García le permite las drogas?

Asimismo, la fuente reveló que Margarita Portillo, esposa de Andrés García, tiene controlado al actor.

“Ella está al pendiente de todo y ya maneja su teléfono, sus cuentas bancarias, su vida, todo; incluso, ella toma la decisión de qué doctor lo ve y supervisa todos sus medicamentos. Con decirte que ni el parte médico les comparte a sus propios hijos, imagínate”, dijo.

Andrés García tuvo una sobredosis por cocaína y de acuerdo con el entrevistado, Margarita Portillo permite que le den las drogas “haciéndose de la vista gorda”.

“Don Andrés las pide, ella se hace de la vista gorda, porque sabe que cuando él se va a su casa de la Laguna, es para consumir alcohol o alguna droga, pero ante los medios se hace la inocente, la sorprendida. ¿Tú crees que después de once años, no conocerá a la persona con la que se casó?, ¡que no invente!”, señaló la publicación.

Según la fuente, los hijos de Andrés García notaron que el actor cambió desde que está con Margarita.

"Leonardo ya habló con su hermano Andrés y ambos están de acuerdo que está mujer no debe estar cerca de su padre, que más que un bien, le hace mal. Don Andrés nunca cambiará; de hecho, los hijos siempre han dicho que lo tiene embrujado. Desde que se conocieron, hace 11 años, se lo decían a su pare, pero él los tiraba de a locos, ya que con ella, don Andrés siempre dobló los brazos, cuando él es un hombre de carácter", explicó la fuente.