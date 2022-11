Hijo de Andrés García acusa a su esposa Margarita de descuidarlo: "No sé qué intereses traiga"

Hace unos días Margarita Portillo, la esposa de Andrés García, reveló que el actor estaba muy grave pues le había dado una sobredosis de cocaína. Ante ello, su hijo Leonardo García rompió el silencio y acusó a la pareja de su padre de descudidarlo, exponer su miseria y de no dejar que lo vea.

A través de un comunicado que compartió en sus redes, Leonardo García afirmó que Andrés García está en “la batalla más grande que ha tenido”, además de que siempre lo ha querido, pese a su distanciamiento.

“En este momento se encuentra enfrentando la batalla más grande que ha tenido, su salud, la cual se ha deteriorado rápidamente debido a su edad y varias enfermedades que lo debilitan día con día”, dice su texto.

“Durante todo este tiempo no he querido pronunciarme en cuanto a la vida personal de mi papá dado a que hemos respetado sus decisiones, su espacio y su relación, por lo que respetuosamente me he mantenido al margen a nivel público y mediático, para evitar cualquier cosa que pueda alterar su paz, su estado emocional y por sobre todo su delicado estado de salud.”, añadió.

Tras hablar acerca de su relación y el amor que tiene por Andrés García, Leonardo despotricó en contra de Margarita Portillo, a quien acusó de negarle el acceso a su padre:

“Desafortunadamente la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones, porque ella no vive con él y sólo en algunos momentos está con él, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo, y así mismo cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo”, lamentó.

Asimismo, Leonardo García señaló que el médico le dijo que su padre ha sido descuidado y dijo desconocer las verdaderas intenciones de Margarita Portillo con el famoso.

“No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir”, remarcó.