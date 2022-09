Andrés García revela que ya no puede caminar: "Me duele todo el cuerpo"

Andrés García reapareció tras sus funestas declaraciones en las que dijo que sentía cerca su fin, y dio una actualización de su estado de salud, el cual tiene pendiente a todos sus fans.

En un nuevo video que subió a su canal de YouTube, Andrés García contó que está devastado por la caída que sufrió en unas escaleras y señaló que ya no puede caminar.

"Sigo molido, no he ido ni a sacarme radiografías, pero me duele todo el cuerpo, la espalda, no puedo caminar ya, no me puedo casi ni parar de una silla. Me duele todo el cuerpo, está todo contuso", aclara.

Andrés García agregó que estuvo cinco días de poder levantarse de la cama y que además está sufriendo por una hernia enorme en el intestino y agregó que “estoy muy débil, me imagino que es la cirrosis hepática".

El actor le reiteró a los fans que disminuyan su amor por el vicio si no quieren terminar como él: "bájenle de hue*** a la bebida, yo pensé que no me iba a pasar nunca nada"

Finalmente, Andrés García celebró que YouTube le mandó una placa por alcanzar 100 mil suscriptores, cosa que le "levantó el ánimo".