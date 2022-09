Karely Ruiz recuerda el día que fue a ver a Andrés García: "Sí es cab***"

A inicios de año, Karely Ruiz presumió en sus redes que fue a visitar a Andrés García a su casa de Acapulco. Ahora, el actor está sufriendo por su salud y la modelo de OnlyFans aprovechó para recordar cómo fue aquel encuentro.

En entrevista para el podcast “Creativo”, Karely Ruiz aseguró que durante ese mes (abril pasado) le fue de maravilla en su carrera: “eso fue un boom, ese mes me fue muy bien, pero fue por la polémica”.

Karely Ruiz contó que fue a ver al actor gracias a un conocido suyo: “un amigo en común me mandó mensaje: ‘Voy a conocer a Andrés García, no sé si quieras ir, ocupo una chava para varias cosas’. Y le dije: ‘Por supuesto’"

“Lo conocía de novelas, no tan fan, pero sabía quién era. Viajamos mi manager y yo, y la verdad muy buena persona. Obviamente sí es cab***, de que súbete en mis piernas y cosas así, pero nunca se quiso pasar”, remarcó Karely Ruiz.

“Tenía mucha pena, decía: ‘Es un señor grande, qué le voy a preguntar’. Antes de entrar me dijo una persona: ‘Es medio mam***, pero con las mujeres no, con las mujeres es buena onda’”, abundó.

Karely reconoció que el encuentro con el famoso generó mucha polémica, “tal vez como ya está grande y llega una chavilla… No sé si era mi nombre o de él, pero nos ayudamos mutuamente, las redes de él crecieron un buen”.

Por si fuera poco, Karely afirmó que el día que fue a grabar con Andrés García, esa noche fue hospitalizado: “se le paró ahí el corazón y me empezaron a decir: ‘algo le hizo’, fue la noticia de ‘Karely Ruiz lo mandó al hospital’ y yo ni enterada estoy”.

Finalmente, la modelo de OnlyFans dejó claro que sólo fue una cuestión de trabajo: “al día siguiente me dijo: ‘ven, visítame, aquí estoy solo’. O sea, colaboramos y hasta ahí, realmente no me gustan los señores”.