Andrés García comparte doloroso VIDEO sobre su salud: "Quizás estemos viviendo los últimos días"

Andrés García tiene devastados a sus fans, pues compartió a través de su canal de YouTube un doloroso y devastador video en el cual habla de su funesto estado de salud.

En el clip su esposa Margarita Portillo dio a conocer que Andrés García sufrió una nueva caída y que le hicieron una transfusión de sangre y plasma, pues la cirrosis que padece ha empeorado.

“Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud. Hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas, sí se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoro. También, debido a la cirrosis y los problemas que tiene en su médula espinal”, lamentó.

Asimismo, la esposa de Andrés García relató que el famoso estuvo internado el 15 de septiembre y lamentó que “han sido semanas difíciles, muy difíciles”.

En el video también hace una participación Andrés García y, desde la cama del hospital, pronuncia unas palabras con las que podría dar a entender que siente el final muy cerca.

“Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil”, sentenció.

Asimismo, Andrés García aprovechó para alertar a sus fans respecto al consumo de alcohol y les pidió no cometer su error y dejarse caer en el vicio, pues dejó claro que la cirrosis es devastadora.

“Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar. Yo ya cumplo 82 años, yo pensé soy historia de nuestros papás, soy cuento porque nunca conocí a nadie con esta cirrosis. Piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable”, sentenció.