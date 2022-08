Andrés García afirma que siente la muerte cerca: "Yo creo que me voy rápido"

Andrés García ha alarmado al pueblo de México, pues aseguró que siente que la muerte está muy cerca de él y que pronto trascenderá el plano existencial.

Así lo señaló el actor a “de Primera Mano”, programa al cual Andrés García apuntó que sus problemas de salud lo tienen tan devastado que considera que morirá antes de lo que la gente estima.

“Siempre he sido echado para adelante, pero la verdad, hablando la neta, yo creo que me voy rápido ya. Yo creo que esta es la buena, ya me va a tocar irme rápido”, señaló.

Asimismo, Andrés García dijo que no ha tomado buenas decisiones en los últimos meses debido a la “la torpeza de los viejos” que está teniendo. Pese a ello, el actor tiene pensado sacar una segunda parte de su autobiografía.

“Yo hablo con Dios, pero no profeso ninguna religión. Es una conversación que de vez en cuando me echo con el patrón. En mi libro El consentido de Dios narro algo de esto, y ahora quieren hacer la continuación del libro. Sería el momento ideal para empezar a escribir algo, porque el libro se terminó hace 30 años”, narró.