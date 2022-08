Andrés García reta otra vez a Roberto Palazuelos: "Te defiendes o te meto un balazo"

Andrés García está obsesionado con Roberto Palazuelos, quien era su heredero, pues durante una entrevista en la que hablaba de su estad de salud, el actor no dudó en amenazar al Diamante Negro con llenarlo de plomo.

Durante la charla con “De primera Mano”, Andrés García afirmó que Roberto Palazuelos lo amenazó y lo retó a un duelo a tiros:

“A mí no me gusta hablar mal de nadie si no está presente para decírselo en su jeta, como hace él. Él llamó al hijo de Margarita, llamó a Margarita para decirles que me iba a deshacer y que me iba a destruir. No se lo dijo a los medios, no me lo dijo a mí, amenazando a la familia”, inició el ex galán del cine en su relato.

“Cuando quieras, ya te lo dije una vez y tú te rajaste: nos partimos la madre en la Plaza de El Carmen y saliste con la mariconería de decirles a los periodistas que 'no estamos en la época de los duelos del oste'. Pues yo la puedo revivir, cab*** o te defiendes ¡o te meto un pinche balazo en los huevos", sentenció.

Finalmente, Andrés García señaló que modificó su testamento y en ésta ya sólo salen dos personas y que ninguna de ellas son sus hijos.

“El testamento, yo no me acuerdo, pero dice Margarita que ella se acuerda porque luego se me olvidan las cosas. El testamento, según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié a Margarita y mi hermana Rosita”, remarcó.