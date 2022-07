Andrea García tiene nuevo conflicto con su papá Andrés García y así le responde: "Está enfermito"

El pleito entre Andrés García y su hija Andrea García continúa y es que el actor de telenovelas salió a desmentir que se hubiera reconciliado con su hija.

En el programa De Primera Mano Andrés García señaló que tiene más de 10 años que no habla con su hija.

“No hay relación con mi hija, no sé qué trae en la cabeza, o si cree que me ve la cara, algo pasa ahí, pero hace 10 años que no me habla, desapareció", dijo Andrés García.

Por su parte, Andrea García señaló que ya no quería peleas más con su papá y aunque mostró los mensajes que tuvo con su padre, prefirió ya no seguir el pleito.

"Podría hacer declaraciones, pero no lo voy a hacer por una cuestión de respeto porque está enfermito. Como hija, yo he hecho todo lo humanamente posible y Dios lo sabe””, dijo Andrea García.

Asimismo, Andrés García dijo que él le había conseguido un trabajo en Hollywood a Andrea, pero que seguro ella se portó mal porque ya no continuó con dicho trabajo.

Andrea García se defendió y señaló que en el trabajo que tenía, la “obligaron” a realizar actividades en las que ella no estaba de acuerdo, por lo que ahora trabaja "con documentos legales de la corte aquí en Estados Unidos, que tienen información confidencial”.

Así fue la supuesta reconciliación entre Andrés García y su hija

Hace unas semanas Andrés García dijo que desconocía a su hija Andrea, por lo que la actriz y conductora señaló le pidió perdón por haberlo lastimado.

Andrea García dio una entrevista en la que reveló que ya se había solucionado todo, dijo que incluso había hablado con su papá y que estaban próximos a verse.