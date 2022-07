Hija de Andrés García dice que ella no lo acusó de abuso y le pide perdón llorando

Luego de que Andrés García declarara en una entrevista que desconocía a su hija Andrea porque lo acusó de abuso, la actriz rompió el silencio y negó que ella haya señalado a su padre de tal delito.

A través de su cuenta de Instagram Andrea García publicó un breve video en el que señaló que ella nunca dijo eso y que solo tratan de separar a su familia.

“Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá, mi papá es un buen hombre, nunca he dicho nada negativo ni ninguna mentira ni ninguna declaración que afecte a mi papá, yo amo a mi papá”, dijo la hija de Andrés García en la grabación.

Andrea García rompió en llanto y recalcó que ella nunca acusó a Andrés García e incluso le pidió perdón en caso de haberle fallado en algo a su padre.

“Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mentiras, so, por favor, si en algo te he lastimado, perdóname y yo te perdono a tí también, porque sé que en tu corazón hay amor y que aunque estas personas quieran separar familias, no lo van a poder hacer, porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente y tú sabes que te amo y yo nunca dije esas cosas”, dijo la actriz.

Finalmente cerró su mensaje diciéndole a Andrés García que espera que se recupere pronto y que va a llamarlo por teléfono y que espera que él pueda responderle.

Andrés García dijo que su hija Andrea no existe para él

Andrés García ofreció una entrevista a TVyNovelas en la que habló sobre su delicado estado de salud, luego de que le diagnosticaran cirrosis, también comentó cómo se lleva con sus hijos, por lo que señaló que con Andrés y Leonardo ha mantenido comunicación, ya que ellos están pendientes de la salud del histrión.

Sin embargo, en cuanto a su hija Andrea la desconoció y aseguró que ella ya no existe para él, pues de acuerdo con Andrés García, la actriz tiene una vida turbia, además, de que dijo que en algún momento lo acusó de abuso.

“Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe… Pues cómo no (voy a estar enojado), es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pende… que yo la había violado desde chiquita”, señaló el actor.