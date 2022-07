Andrés García confiesa que tiene cirrosis: "Amanezco lleno de sangre" (VIDEO)

El actor Andrés García reveló que se encuentra mal de salud debido a que tiene cirrosis, así lo dio a conocer, luego de que sufrió una fuerte caída que le abrió la cabeza.

Andrés García ofreció una entrevista al programa De Primera Mano en la que contó que los años en los que se iba de fiesta durante dos semanas le cobraron factura y por eso fue diagnosticado con cirrosis.

“Desde hace muchos años me recomendaron amigos doctores: ‘Bájale Andrés porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí, es una cosa terrible”, dijo el actor.

Andrés García dijo que debido a la enfermedad se siente muy débil y que incluso siente que ha perdido la memoria.

“No sé si por la cirrosis he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo… “me empecé a sentir muy débil, unos dolores en los hombros, en los nudillos, en los omóplatos y varias partes del cuerpo, de hecho, creo que tengo rotos un par de huesos”, contó el histrión en la entrevista.

Mencionó que está tomando unas pastillas para tranquilizarse. “Resulta que amanecía golpeado y con sangre en la cama, el piso, el buró. Y unas pesadillas de estarme peleando en las noches con guerreros de otros países”, dijo.

Andrés García está arreglando sus bienes en favor de su esposa

El actor Andrés García señaló que no tiene miedo de morir, pero que está haciendo trámites legales para dejarle sus bienes a su esposa Margarita, quien ha estado acompañándolo en su enfermedad.

“Estoy arreglando las cosas con Margarita para que no vaya a ser que me vaya de repente y la deje en el aire. Entonces, venimos de la notaria y estoy poniendo las cosas a nombre de ella, la mayoría", dijo.