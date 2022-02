Andrés García revela quién será el heredero de su casa de Acapulco

Andrés García dio a conocer quién será el heredero de su casa en Acapulco, a la cual le dice “El Paraíso”, y dejó muy claro que no se la va a dejar a su amigo Roberto Palazuelos ni a ninguno de sus hijos, pues los considera indignos de ella.

En entrevista con “Al rojo vivo”, Andrés García habló sobre el destino de su casa de Acapulco y dejó ver que no está nada contento con sus hijos:

“Leonardo de repente se acuerda un día de su papá, viene y se está medio día, tres o cuatro horas, y ya vuelve a desaparecer otro año. Eso no es visitar a tu papá”, inició.

“Andrés vive en Miami, entonces a él lo veo muy poco. Creo que sólo ha venido una vez en 10 años. De Andrea no sé nada, ni me interesa nada”, añadió.

Respecto a Roberto Palazuelos, Andrés García dijo: “No hay nada que arreglar. Él por su lado y yo por el mío”.

Fue por ello que Andrés García decidió dejarle la casa a Andrés López Portillo, el hijo de Margarita, su actual esposa, quien siempre está al pendiente de él.

“Me ayuda mucho el hijo de Margarita, Andrés López Portillo. Ese sí me acompaña. Yo pienso que se lo voy a dejar a Andrés López Portillo. Él lo va a cuidar. Él viene, los otros no vienen, nunca han venido o vienen una vez cada dos años, o sea, no les interesa”, lamentó.

