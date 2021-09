Andrés García sacará a Roberto Palazuelos de su testamento por vender su "Castillo"

Parece ser que la relación entre Andrés García y Roberto Palazuelos está rota, pues el actor aseguró que sacará al “Diamante Negro” de su testamento y hará que no sea su albacea, luego de que se enteró que dijo que vendería su propiedad conocida como “El Castillo”.

Así lo aseguró Andrés García a “Ventaneando”, programa en el cual se enteró de las intenciones de Roberto Palazuelos.

“Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad. Ya es hora de que Roberto, y se lo digo dignamente: te quiero mucho, ahora ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas, porque ni me estás inventando, ni soy un viejito indefenso”, sentenció Andrés García.

“Los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también. Ni que yo necesitara que me dieran ayuda, Roberto está mal ubicado”, añadió el actor.

Andrés García saca a Roberto Palazuelos de su testamento

Cuando se le dijo a Andrés García que Roberto Palazuelos declaró que le iba a dar en mensualidades el dinero obtenido por la transacción de “El Castillo”, el actor dijo que la única persona autorizada para vender dicho inmueble es su hijo Andrés.

El Diamante Negro Instagram

“Vamos quedando claros, ‘El Castillo’... el único que está autorizado para venderlo no es Roberto Palazuelos, es Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío. Roberto se está adjudicando cosas que, pongámonos en el mejor de los casos, hayan sido de buena voluntad, pero ya no me gusta el tono que está usando, como si yo fuera un viejito que ya está a punto de morir”, sentenció.

Finalmente, Andrés García aseguró que sacará a Roberto Palazuelos de su testamento y le quitará sus facultades de albacea:

“A Roberto lo había puesto como heredero, ya lo voy a quitar, me está causando muchos problemas esa situación, lo quito y se acabó”, remató.