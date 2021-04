Roberto Palazuelos revela por qué Andrés García lo hizo su heredero principal

Fue en enero cuando se reveló que Andrés García había nombrado a Roberto Palazuelos como su principal heredero y albacea, mientras que los familiares del actor iban a recibir una parte pequeña de sus bienes e incluso su hija, Andrea García, había quedado fuera del testamento.

En total, García le dejó al “Diamante Negro” el 50 por ciento de sus propiedades, motivo por el cual se comenzó a especular que el actor y empresario se estaba aprovechando de su amigo.

Roberto Palazuelos y Andrés García Instagram

Para aclarar las cosas, Roberto Palazuelos rompió el silencio en el programa “Ventaneando”:

“Los hijos de Andrés García son como familia para mí y Sandy también. Querían la aclaración de si yo había manipulado las cosas o así y yo le dije: ‘mira, Osito, te digo una cosa, la más chiquita de mis propiedades, vale más que todas estas’”, expresó el “Diamante Negro”.

Palazuelos señaló que Andrés García tomo dicha decisión para así evitar conflictos entre sus hijos, que pudieran escalar a una polémica mediática, como suele ocurrir en las familias de la farándula.

Cabe destacar que mientras Palazuelos se quedará con la mitad de los bienes de García, el resto será dividido en partes iguales entre Andrés y Leonardo (hijos del actor), Sandy (la exesposa), Margarita (la esposa) y su hermana.

El Diamante Negro Instagram

“Yo le sugerí a él que me pusiera como albacea para que yo pusiera orden entre todos sus familiares para distribuir sus bienes porque el sentía que se iba a morir. Entonces, de repente, un día me llegó y dijo que ya estaba el testamento y le dije: ‘Muy bien, ¿me pusiste del albacea?’, me dice: ‘Sí’. Le digo ‘Déjame checarlo’ y, de repente, lo empiezo a leer y me dejó el 50 por ciento de todas sus propiedades”, apuntó el “Diamante Negro”.