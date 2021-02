¡Mente de tiburón! Roberto Palazuelos gana 100 mil pesos al mes por mandar saludos

No cabe duda de que Roberto Palazuelos es un maestro de los negocios, pues tiene desde hoteles hasta una línea de ropa; sin embargo, el “Diamante Negro” incursionó en los saludos vía aplicación y le va de maravilla.

Palazuelos está inscrito desde hace unos meses en la aplicación Vibox, a través de la cual comercializa saludos personalizados para sus fans, los cuales tienen un costo de 2499 pesos.

El “Diamante Negro” aseguró al programa “Hoy” que le ha ido de maravilla en esta nueva faceta empresarial, pues genera con sus saludos cerca de 5 mil dólares mensuales, lo cual asciende a 104.4 mil pesos.

“No sabes cómo me va de bien con eso, me deja como 5 mil dólares al mes, de puros saluditos; de hecho, aquí traigo tres pendientes y me va muy bien. Y aparte es una manera muy fregona de mandarle algo personalizado a tus fans y ellos luego lo usan y los ponen en un cumpleaños o en una comida”, compartió.

Finalmente, detalló que le tienen sin cuidado los comentarios de quienes lo critican por vender sus saludos.

“Aquí se critica a todo mundo, hasta al que menos quiere”, dijo.