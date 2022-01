Andrés García reconoce amistad con Héctor Beltrán Leyva, pero aclara: “nunca hicimos ningún negocio”

Andrés García, el popular actor de telenovelas mexicano, amenazó con demandar a Anabel Hernández, periodista de investigación que señaló en su libro "Emma y las otras señoras del narco", que el artista tiene nexos con cárteles mexicanos.

En esa publicación, Hernández aborda el papel que las mujeres juegan en la dinámica de corrupción y la logística de las organizaciones criminales y afirma que muchas actrices, modelos y conductoras en México han sido atraídas por los narcotraficantes.

Por su parte, Andrés García reconoció: que conoce a casi todos los narcotraficantes, pero que algunos son “mucho más decentes y mucho más amables que ella”.

“Pero de ahí, a que yo haya ganado dinero con ellos, que lo compruebe, lo va a tener que comprobar ante un juez", dijo en su canal de Youtube en un video de 7 minutos de duración.

Abundó en que conoce a muchos narcos porque es parte de su trabajo, ser amable con la gente sin importar a qué se dediquen.

"Se permitió el lujo de decir que yo soy socio de los narcos. Narco su chingada madre y su papá. Sí conozco a casi todos los narcos y algunos son muy caballeros, la mayoría no como ella. ¿Por qué? Porque soy una figura pública y se me acercan para conocerme y es mi trabajo ser amable y contestarle al público sean quienes sean. No me voy a poner a preguntarle usted a qué se dedica para ver si puedo hablar con usted porque sino esta pendeja va decir que usted es un asesino y que tengo tratos con asesinos", dijo en su cuenta de Instagram.

Héctor Beltrán (Leyva) mi gran amigo, pero nunca hicimos ningún negocio. ¿Y me visitaba? Claro que sí, y la pasabamos muy bien y nos tomábamos un tequila juntos. Ojalá hubiera sido socio de él, estaría multimillonario ahora Andrés García, actor

Después tildó a la periodista Hernández de aprovechada, por buscar ganar fama difamando a la gente y lograr publicidad “para no morirse de hambre, porque es una muerta de hambre”.

“No puede andar diciendo pendejadas para hacerse famosa, que me compruebe un peso que yo haya recibido. Basa todas sus pendejadas que un amigo cercano que conoce a Andrés García que estuvo ahí y lo vio, que diga quién es ese amigo, que enseñe alguna foto… aprenda a respetar. Usted es una cucaracha y no la piso con el talón de mi zapato porque se me ensucia".

Y es que Anabel Hernández aseguró en su libro "Emma y las otras señoras del narco" que el actor se relacionaba con distintos narcotraficantes, como Arturo Beltrán Leyva, líder de la organización (ya extinta) de los Beltrán Leyva y quien fuera abatido en un enfrentamiento en 2009 con marinos.

Al respecto, la editorial Penguin Random House, que publicó la más reciente obra de Hernández, censuró las declaraciones del actor y agregó que desde la salida del libro en diversos pronunciamientos ha aceptado y corroborado el contenido en lo referente a su persona.

Agregó en un comunicado que en su más reciente video, García confirmó lo investigado por la autora sobre sus encuentros con integrantes del Cartel de los Beltrán Leyva

Como se recuerda, la periodista afirmó en diciembre de 2021 que el exdiputado Sergio Mayer y su esposa, así como las actrices Alicia Machado y Arleth Terán y la conductora Galilea Montijo son una pequeña parte con la que los capos se vinculan con la farándula.

