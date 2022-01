¿Miedo? Andrés García anuncia que ya no va a demandar a Anabel Hernández

Hace algunos días, Andrés García señaló que iba a demandar a Anabel Hernández por lo que la periodista había escrito sobre él en su libro “Emma y las otras señoras del narco”; no obstante, el famoso se echó para atrás y anunció que no procederá en contra de la periodista ¿por qué?

Cabe recordar que Andrés García reconoció haber sido amigo de Héctor Beltrán Leyva, pero dijo que hizo negocios con el capo; e incluso aseguró que muchos narcos “eran más amables” que Anabel Hernández.

Ahora, en entrevista con “De Primera Mano”, Andrés García afirmó que ya no demandará a la periodista, pues se confundió y pensó que Anabel Hernández había señalado que él tenía negocios con narcotraficantes.

“En realidad, no lo leí el libro, me enseñaron unas líneas extrañas. Luego, ella dio la explicación en un programa de televisión, que ella no había dicho nada del dinero de los narcos y esas cosas. Y enseñó, según ella, el libro donde hablaba acerca de que yo tenía amigos que eran capos, lo cual es cierto”, dijo el actor.

“A mí me lo mandaron por teléfono alguien que le quería hacer un daño a ella, o a mí o a los dos. Entonces, si ella dio una explicación y enseñó el libro y no sale nada de eso, pues no tiene caso seguirla hostigando”, agregó Andrés García.

No obstante, Andrés García dijo que no se disculpará con Anabel Hernández por decirle “muerta de hambre”.

“¿Para qué se meten a hablar de mí? Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, y yo ya estoy un poquito cansado, que como ya no hay nadie famoso en este país, todo el mundo agarra a Andrés García para ver qué pende*** se dice y no me hace ninguna gracia”, finalizó.

rc