Anabel Hernández responde a Andrés García por querer demandarla: “Sostengo lo que escribí”

La periodista Anabel Hernández respondió a las amenazas de Andrés García de demandarla por dar a conocer sus nexos con el narco en el libro "Emma y las otras señoras del narco", asegurando que no se va a retractar que nada.

Y es que Andrés García, además de amenazar a la periodista, reconoció que sí fue amigo de Héctor Beltrán Leyva.

“Héctor Beltrán mi gran amigo, pero nunca hicimos ningún negocio. ¿Y me visitaba? Claro que sí, y la pasábamos muy bien y nos tomábamos un tequila juntos. Ojalá hubiera sido socio de él, estaría multimillonario ahora”, dijo.

Ahora, en entrevista con La Octava, Anabel Hernández señaló que no le preocupa que Andrés García proceda legalmente contra ella, pues dijo que ningún famoso de los que han señalado que la van a demandar, como Ninel Conde, Sergio Mayer y Galilea Montijo, lo han hecho, pues puede comprobar todo lo que escribió sobre ellos.

“Sostengo cada una de las palabras y de las líneas que escribí sobre el actor Andrés García, no hay ninguna duda de lo que escribí, no sólo porque el testigo de los hechos lo vio con sus propios ojos, sino porque el propio actor Andrés García después de que fue publicado el libro dio varias entrevistas donde él hablaba: ‘Sí es verdad, yo los conocía a todos, eran mis amigos’, y los describía él según su propia experiencia, que eran buenas personas, a veces te ayudan”, dijo.

“Cuando él habla de que yo señalo que hizo un tipo de negocios o era socio de narcotraficantes, eso no existe en el libro, no hay una sola línea de eso en el libro, mi testigo no me dijo eso, lo que me dijo es que él va y ve a los Beltrán Leyva en su casa de Acapulco, a mí no me preocupa porque yo no escribí lo que él dice, no existe”, agregó Anabel Hernández.

“Para muchos de estos actores y actrices es incómodo, algunos de ellos incluso ya tenían carreras políticas, como Sergio Mayer, se puede entender su reacción y su no gusto… Pese a todo lo que han dicho estas personas, hasta este momento, hasta el día de hoy, no hay ninguna demanda, ninguna querella judicial ni en contra mía, ni en contra de la editorial”, finalizó.

