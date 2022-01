Jenny García es violentada y llamada "prostituta" en una pastelería: 'Salí llorando'

Jenny García, coreógrafa del reality de Las Estrellas Bailan en Hoy, fue víctima de un ataque discriminatorio en una pastelería de la CDMX, el cual denunció en sus redes sociales.

A través de sus historias, la bailarina señaló que salió llorando del establecimiento, luego de que una señora la insultó y la llamó “prostituta” mientras estaban formadas en la fila.

“Fue una falta de respeto… me bajé a una pastelería, estaba yo haciendo fila y a mi lado pasa una señora con su esposo. La señora le pega al señor, porque se me quedó viendo, o algo así”, inició Jenny García en su relato.

“Yo digo que fui yo, porque enfrente de mí había una señora como de 80 años y atrás de mi un señor de 70 años. Entonces voltea el señor, la señora y le dice ‘¿te presento a la prostituta o qué'’, volteo y la señora me estaba viendo, el señor que tendría unos sesenta y tantos años y la señora también”, agregó.

Jenny García apuntó que dicha señora la discriminó por su forma de vestir: “traigo falda, botas hasta la rodilla, no ando indecente, no ando enseñando nada, pero me sentí tan mal”.

Tras ello, la bailarina enfrentó a su agresora, a la que estuvo a punto de abofetear: “cuando nos toca pagar, me armé de valor y le dije, ‘señora, soy esposa, soy mamá de un bebé de cinco meses y por ponerme falda no tiene que juzgarme, no soy prostituta”, el señor me dijo ‘mija discúlpame’ y se salió de la panadería”.

“Me salí con el corazón apachurrado, con ganas de darle una cachetadota a la señora, y la verdad no porque respeto a las mujeres… salgo con la lagrima en el ojo, salgo llorando, privada, porque antes que todo está mi dignidad, por favor, no critiquen, traía falda, no una minifalda”, finalizó Jenny García.

