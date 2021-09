Jenny García, bailarina de "VLA" y "Hoy", se contagió de COVID ¡e infectó a su bebé!

Jenny García, bailarina y coreógrafa de “Venga la Alegría” y “Hoy”, encendió las alarmas pues no sólo reveló que se contagió de COVID, sino que también infectó a su bebé, el cual nació hace poco más de dos meses.

La noticia la dio Jenny García a través de las historias de su Instagram, red en la que aseguró que “se vale llorar, cerrar los ojos y pensar que esto pasará rápido”.

¿Jenny García y su bebé están graves de COVID?

La bailarina compartió que descubrió que ella y su bebé tenían COVID tras presentar síntomas (como dificultad respiratoria), motivo por el cual se hicieron la prueba.

“¡Desgraciadamente a Luca y a mí nos llegó el bicho de forma inesperada, pegándonos muy fuerte! Ahora que soy mamá no me importa cómo me sienta, mientras mi bebé esté bien”, escribió Jenny García.

“Verlo irritado, llorón y con dificultad para poder respirar, eso me tenía muy mal. 24/7 a su lado tomándole la temperatura, oxigenación y sin poder dormir”, agregó la bailarina.

Jenny García aseguró que sus noches han sido “de terror” y dijo que siente que se le va la vida.

“Dios qué difícil es ser mamá. Sientes que se te va la vida, ahora entiendo al 100 a mi madre”, finalizó Jenny García.

