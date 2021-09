Rey Grupero reacciona al romance de Cynthia Klitbo y Juan Vidal: "Que sea feliz"

Rey Grupero por fin rompió el silencio respecto al romance entre su ex Cynthia Klitbo y el actor Juan Vidal, y sus declaraciones dejaron claro que el youtuber sí sabe cerrar ciclos, no como el tóxico de Lupillo Rivera.

Fue el programa “De Primera Mano” al que Rey Grupero emitió sus declaraciones, entre las cuales destacaron que su amistad con Cynthia Klitbo sigue.

"Yo con Cynthia siempre he tenido una gran relación de amistad, y cuando existe la amistad no existe el pleito; la amistad con Cynthia no va a terminar nunca, fue algo muy bonito, algo para recordar con todo el amor del mundo", expresó Rey Grupero.

"Cynthia es y siempre será una persona muy importante en mi corazón. Puedo levantar ahorita el teléfono y decirle: '¿Cómo estás?'. No tengo ningún problema con ella", agregó el youtuber.

Rey Grupero revela que tiene novia

Rey Grupero dijo que no conoce personalmente a Juan Vidal, pero afirmó que espera que la pareja sea feliz.

"Sé que ellos se conocen desde hace mucho tiempo y lo único que le puedo decir a Cynthia Klitbo es que sea feliz, porque ha sido una mujer que ha luchado mucho", señaló.

"Es una madre ejemplar, es una mujer entera y la persona que se le ocurra hablar mal de una mujer como Cynthia es un malagradecido", agregó Rey Grupero.

Finalmente, el famoso reveló que desde hace cuatro meses es novio de Isabel Castro de “Acapulco Shore”, con quien había sido captado besándose.

