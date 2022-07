Andrés García dice que su hija Andrea no existe para él, luego de que lo acusó de abuso

Andrés García hizo fuertes revelaciones sobre la relación que tiene con su hija Andrea y aseguró que la desconoció debido a unas situaciones en la vida de la actriz.

El actor ofreció una entrevista a TVyNovelas en la que habló sobre su delicado estado de salud, luego de que le diagnosticaran cirrosis, también comentó cómo se lleva con sus hijos, por lo que señaló que con Andrés y Leonardo ha mantenido comunicación, ya que ellos están pendientes de la salud del histrión.

Sin embargo, en cuanto a su hija Andrea la desconoció y aseguró que ella ya no existe para él, pues de acuerdo con Andrés García, la actriz tiene una vida turbia, además, de que dijo que en algún momento lo acusó de abuso.

“Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe", dijo Andrés García.

"Pues cómo no (voy a estar enojado), es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pende… que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pend…, no tener madre, como si yo necesitara hacer pende…, por eso, para mi ella ni siquiera existe", señaló el actor.

Andrés García revela que ha pensado en quitarse la vida

El actor Andrés García confesó su deseo de no vivir más. "Sí pasó varias veces por mi cabeza, y si me preguntan cómo es que quiero morir, yo preferiría morirme cabr…, meterme a donde habitan los malos y matarlos a balazos", contó.