Andrés García afirma que su hija Andrea García tiene amigos que hacen magia negra y vudú

El pleito entre Andrés García y su hija Andrea García cada día crece más, pues ahora el actor acusó a su hija de juntarse con gente que hace magia negra y vudú.

Cabe recordar que la pelea inició porque hace unos días Andrés García señaló que Andrea García lo había acusado de abusar sexualmente de ella, cosa que la famosa salió a desmentir y agregó que supuestamente se iba reconciliar con su progenitor.

Lo único que pasó es que el pleito entre ambos creció, por lo que ahora Andrés García afirmó que su hija tiene amigos brujos.

Así lo señaló el famoso en entrevista con “La mesa caliente”, programa al cual le dijo que su hija es una persona “extraña”.

Fue entonces cuando Andrés García dijo que Andrea García no quería ser vista por ninguno de sus familiares, pues tenía amigos hechiceros y sacerdotes vudú.

“No quería que la vieran, el por qué, no tengo ni idea. Según yo es por unas amistades que ella tenía, eran medio de magia negra, vudú y les da por cosas extrañas a algunos hijos. Yo le había comentado públicamente de por qué me evadía y hasta ayer me habló, pero ya no estoy de humor para aguantar hijos que proceden de esa manera”, sentenció.

“Me habló y me dijo: ‘Papi, ¿cómo estás?’ y le dije: ‘Estoy muy ocupado, tengo cosas que hacer. Después te hablo’ y ahí quedó la cosa”, finalizó Andrés García.