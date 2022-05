Bella de la Vega le propone a Andrés García grabar un video íntimo: "Me gustan mayores"

Bella de la Vega generó escándalo al proponerle a Andrés García grabar un video erótico para su OnlyFans, pues afirmó le gustan mayores.

Así lo afirmó Bella de la Vega a los medios, mismos a los que les señaló que Andrés García le recuerda a su difunto esposo, el papá de Gael García.

"A mí me gustan mayores, como dice Becky G: a mí me gustan mayores, de esos que llaman señores. Me gustaría con Andrés García, me gustan sus ojos claro que me recuerdan a los de mi esposo, que en paz descanse", señaló la famosa.

Por si fuera poco, Bella de la Vega aseguró que le gustan los hombres con una larga experiencia, motivo por el cual Andrés García es perfecto para "encender la llama de la pasión”.

"Han dicho que entre más grandes más apasionados, entonces suena interesante", añadió tras comentar que Sabrina Sabrok ya se ofreció a producir dicho video.

"Estaría buenísimo. Aparte con ella (Bella) que es bien atrevida", dijo Sabrina, quien estaba al lado de Bella de la Vega.

"Sabrina Sabrok, una super modelo con toda la experiencia y Andrés García un actor con todos los años que tiene de vida de ser un señor casanova, un conquistador de mujeres, bueno, yo me estoy poniendo con los mejores", celebró Bella de la Vega.

