Quiero Cantar: Bella de la Vega dice que Ismael Zhu "canta medio feíto" y la destruyen

Bella de la Vega volvió a sumirse en la polémica, luego de que aseguró en “Quiero Cantar” de “Venga la Alegría” que Ismael Zhu, “El Chino”, canta “medio feíto”, lo cual causó que los fans del programa la destruyeran… al igual que los jueces.

La madrastra de Gael García acusó que Horacio Villalobos, Mario Lafontaine y Rocío Banquells, los jueces del concurso, están siendo muy duros con ella, a diferencia de con otros concursantes. Como Ismael Zhu.

¡Bella de la Vega canta “Nunca es suficiente” en “Quiero Cantar”! 🎉💃🏻🙌🏻🎤 #QuieroCantarCon pic.twitter.com/9gQXZDsi4X — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 15, 2021

“Mis compañeros hicieron lo que pudieron, por ahí escuché unos que otros que sí están desentonados, y que le pusieron buena calificación tanto Roger como El Chinito. Definitivamente como que el Chino no lo hacía tan bien, lo hacía medio feíto”, afirmó.

Al escuchar las fuertes declaraciones, Ismael Zhu le respondió que él está haciendo su mejor esfuerzo:

“De hecho, yo sé que no canto nada, siempre lo he dicho No canto, pero voy a hacer lo mejor posible y creo que eso se lo dejo a los jueces”, dijo.

Destruyen a Bella de la Vega

Cuando fue el momento de dar las calificaciones, Mario Lafontaine y Rocío Banquells señalaron que Bella de la Vega estaba desafinada.

“Bella, con todo el dolor de mi corazón sí desafinaste toda la canción. Te faltaba mucha respiración, cortabas palabras que no tenías que cortar. No fue bien interpretada”, lamentó Banquells.

Por su parte, los fans se le fueron a la yugular a Bella en redes y la calificaron como soberbia y le dijeron que no canta.

“Sí, Bella canta de la Vega, pero también el 90% de los participantes y es con la que son más duros”, “Que desperdicio de tiempo en pantalla” y “Perdón pero no canta nada y aparte solo busca fama”, fueron algunos de los comentarios.